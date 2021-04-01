انفوجراف انفوجراف Advertisements بتكلفة 70 مليون جنيه.. تعرف على سعة المدارس التي تم افتتاحها بمحافظة الجيزة الخميس 01/أبريل/2021 - 06:46 م Advertisements بتكلفة 70 مليون جنيه.. تعرف على سعة المدارس التي تم افتتاحها بمحافظة الجيزة أخبار تهمك صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي منذ 43 دقيقة شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي منذ ساعتين و 44 دقيقة رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو) منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر منذ حوالي 6 ساعات سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم منذ يومين رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي منذ حوالي 18 ساعة عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك منذ ساعة و 12 دقيقة عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة منذ يوم ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة منذ أقل من ساعتين عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان منذ حوالي 5 ساعات ليفربول يحسم مصير محمد صلاح منذ يوم عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق منذ ساعتين و 51 دقيقة موسيماني يُفاجيء المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا منذ 39 دقيقة Advertisements