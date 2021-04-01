Advertisements

قبل الانتخابات بساعات.. هيثم بطاح للصحفيين: غدًا يوم الحسم واختاروا من يتحمل المسؤولية

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:46 م
هيثم بطاح خلال تقدمه بأوراق ترشحه
هيثم بطاح خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال هيثم بطاح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات غدًا هو يوم الحسم، مطالبًا الزملاء بالمشاركة بقوة، والاتحاد من أجل النقابة والمهنة.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فكرة الإملاءات وما يتردد عن وجود قوائم انتخابية ، هو أمر غير حقيقي؛ نظرًا لعدم وجود ليس فرض على الصحفيين في اختياراتهم، ولا يوجد وصي على الجمعية العمومية، متنميًا اختيار من يستطيع تحمل المسؤولية في ظل هذه المرحلة الفارقة.

ووجه "بطاح" رسالة للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: " حكّموا ضمائركم في الاختيار من أجل الصالح العام، وعليكم المحفاظة على الشكل العام، حتى يخرج العُرس الديمقراطي في أبهى صوره".


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد غدًا الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيثم بطاح نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

أخبار تهمك

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُفاجيء المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

لتحصين الانتخابات من الطعن.. مذكرة تطالب بعقد عمومية "الصحفيين" غدًا بأي عدد

مساعد الليثي: أسجل اعتراضي على تأجيل عمومية 'الصحفيين' بهذه الطريقة

هيثم النويهي للصحفيين: ترشحي بالانتخابات "تكليف".. ونحتاج مشروع علاج جديد

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

حسين متولي: مشروع تعاون ثقافي للصحفيين قريبًا

سكرتير "الصحفيين": نستعد بكل إمكانياتنا لعقد الانتخابات.. وأطالبكم بتطبيق الإجراءات الاحترازية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة