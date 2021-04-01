قبل الانتخابات بساعات.. هيثم بطاح للصحفيين: غدًا يوم الحسم واختاروا من يتحمل المسؤولية

قال هيثم بطاح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات غدًا هو يوم الحسم، مطالبًا الزملاء بالمشاركة بقوة، والاتحاد من أجل النقابة والمهنة.



وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فكرة الإملاءات وما يتردد عن وجود قوائم انتخابية ، هو أمر غير حقيقي؛ نظرًا لعدم وجود ليس فرض على الصحفيين في اختياراتهم، ولا يوجد وصي على الجمعية العمومية، متنميًا اختيار من يستطيع تحمل المسؤولية في ظل هذه المرحلة الفارقة.



ووجه "بطاح" رسالة للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: " حكّموا ضمائركم في الاختيار من أجل الصالح العام، وعليكم المحفاظة على الشكل العام، حتى يخرج العُرس الديمقراطي في أبهى صوره".



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد غدًا الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.