السيسي: مصر تزخر بفرص استثمارية ضخمة مدعومة بقرار سياسي عالى المستوى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" فى الاجتماع رفيع المستوى، الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الاجتماع المهم الذى يجسد روح التعاون والصداقة المتينة بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكدًا حرص مصر على الاستمرار فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بمصر، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة حاليًا بمصر.



كما أكد الرئيس أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخرًا فى القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية بمختلف القطاعات التى تزخر حاليًا بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسي على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات في كافة المجالات التنموية التي تمثل أولوية متساوية لجهود الدولة.