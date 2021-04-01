قبل الانتخابات بساعات.. عمرو بدر للصحفيين: حياتكم أهم من أي استحقاق

قال عمرو بدر عضو مجلس النقابة، والمرشح "تحت السن"، إن حياة الزملاء وسلامتهم أهم من أي انتخابات، مطالبًا إياهم بمراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة، مؤكدًا أن المرشحين بالانتخابات شركاء مع اللجنة المشرفة في مساعدة الزملاء على تطبيق الإجراءات، وأن يكونوا رقيبًا طوال الوقت على ذلك.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن انعقاد الانتخابات بنادي المعلمين يعطي فرصة جيدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، أفضل من مقر النقابة أو حتى السرادق الذي كان من المعتاد أن يكون بشارع عبدالخالق ثروت، لافتًا إلى أنه سيقوم بمبادرة لحث الزملاء على المشاركة والالتزام، وذلك عن طريق توزيع كمامات مجانية خلال الانتخابات.



وتابع: "توقعاتي أن الجمعية العمومية ستكتمل، وأقول للزملاء هذا استحقاقكم، ومن يدلي بصوته عليه المغادرة وذلك منعًا للتجمعات، حياتكم أهم من أي انتخابات".



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد غدًا الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.