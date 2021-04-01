مفاجأة.. الترجي يستهدف التعاقد مع ثنائي الأهلي

كشفت قناة الرياضة التاسعة التونسية، أن نادي الترجي الرياضي التونسي، دخل في مفاوضات مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أكدت القناة، أن نادي الترجي دخل في مفاوضات مُتقدمة مع وكيلي النيجيري جونيور أجاي، وعمرو السولية، من أجل التعاقد معهما خلال الفترة المقبلة.





وأشارت القناة، أن الترجي تواصل مع وكيلي أجاي والسولية لمعرفة موقفها من الانتقال إلى الترجي، من أجل الدخول في مفاوضات مع الأهلي بشكل رسمي في نهاية الموسم الجاري.





وكان أجاي قد انتقل إلى الأهلي في صيف عام 2016، قادمًا من الصفاقسي التونسي، ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم النيجيري وكذلك عمرو السولية مع المارد الأحمر في يونيو من عام 2022.



