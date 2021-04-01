الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد بالمحافظات

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.



وأكد القطاع الديني بالوزارة، أن القيام على نظافة المساجد والإسهام في نظافتها من تعاليم الإسلام، وسلوك الصحابة والتابعين، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، ودليل على سمو الأخلاق، ويٌعَدُّ من أهم أولويات الوزارة حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق به، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

