Advertisements

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد بالمحافظات

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد القطاع الديني بالوزارة، أن القيام على نظافة المساجد والإسهام في نظافتها من تعاليم الإسلام، وسلوك الصحابة والتابعين، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، ودليل على سمو الأخلاق، ويٌعَدُّ من أهم أولويات الوزارة حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق به، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

أخبار تهمك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعتين

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُفاجيء المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة