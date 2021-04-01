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الأهلي يحتفل بعيد ميلاد نجمه قبل السفر إلى السودان

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:57 م
تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي
علي نبوي
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حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد سعد سمير مدافع الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه استعدادًا للمباراة التي من المقرر أن تقام بعد غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

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