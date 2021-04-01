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الأهلي يحتفل بعيد ميلاد نجمه قبل السفر إلى السودان
الخميس 01/أبريل/2021 - 06:57 م
علي نبوي
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حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد سعد سمير مدافع الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
وقدم اللاعبون والجهاز الفني التهنئة للاعب، قبل أن يخوض الفريق مرانه استعدادًا للمباراة التي من المقرر أن تقام بعد غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.
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