Advertisements

رئيس الوزراء يتابع الترتيبات النهائية لموكب المومياوات الملكية

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الترتيبات النهائية لموكب المومياوات الملكية وذلك بحضور وزير السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية.

وكان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد نشر إنفوجراف أوضح خلاله أن أعظم ملوك وملكات مصر في التاريخ القديم يعودون في رحلة تاريخية بعد أكثر من مائة عام منذ اكتشافهم وتواجدهم في المتحف المصري بالتحرير، 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي مقرر نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يبدأ من ميدان التحرير على متن عربات على الطراز الفرعوني مرورًا بضفاف النيل حتى متحف الحضارة.

وتابع مركز المعلومات، "كونوا على موعد مع هذا الحدث الجلل يوم السبت القادم 3 أبريل 2021، والذي سيبث على عدة قنوات محلية وأجنبية".

وأوضح المركز أن وزير السياحة والأثار قد أعلن خصم 50 % على تذاكر المتحف لمدة أسبوعين بعد الافتتاح لزيارة قاعة العرض المركزي، وستبدأ زيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداءً من 18 أبريل المقبل، الذي يوافق يوم التراث العالمي بعد تجهيز القاعة.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعتين

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُفاجيء المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ 41 دقيقة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة