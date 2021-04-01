الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا بالقرب من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيًا خلال الاحتفال بخروج شقيقه المحرر في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " عن مصادر محلية قولها: إن الاحتلال اعتقل إسماعيل محمد عبد الفتاح كنعان، عقب اقتحام خيمة استقبال شقيقه الأسير المحرر غازي كنعان (48 عامًا)، في حي "سويح" من البلدة.





وفى وقت سابق من اليوم؛ أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير غازي كنعان من أمام بوابة سجن "رامون" الصحراوي، بعد اعتقال دام 11 عامًا.



