شارة قيادة رونالدو تتحول لإنقاذ طفل عمره 6 سنوات

نجح رجل إطفاء الحفاظ على شارة قيادة منتخب البرتغال والتي ألقاها النجم كريستيانو رونالدو غاضبا ردا على عدم احتساب هدف سجله في شباك صربيا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.





وعرض ديوردي فوكيسفيتش ورفاقه في إدارة الإطفاء في بلغراد الشارة للبيع في مزاد خيري، لجمع أموال لعلاج طفل صربي يبلغ من العمر 6 أشهر يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.





وقال فوكيسفيتش اليوم الخميس: "انتابت نوبة غضب رونالدو وألقى الشارة فسقطت بجواري مباشرة".

رونالدو غاضب من عدم وجود الفار





وغادر رونالدو (36 عاماً) الملعب غاضباً السبت الماضي، قبل ثوان على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2.





وثار رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرار.





وألقى رونالدو شارة القيادة أرضاً قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوان على صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.





ويلجأ الكثير من المواطنين في صربيا لجمع أموال لأغراض خيرية عبر المزادات لمساعدة مرضى على العلاج في الخارج عندما يتعذر الحصول على علاج مناسب في البلاد.





وقال فوكيسفيتش إنه على أتم استعداد لبيع أي تذكارات يستطيع جمعها من اللاعبين لمساعدة والدي الطفل المريض جافريلو ديورديفيتش على جمع 2.5 مليون يورو (2.94 مليون دولار) للعلاج.





وقال: "وافق الجميع على تخصيص أموال الشارة كلها لجافريلو".





وفي قرية كوميتش بوسط صربيا قالت نيفينا والدة جافريلو إن الأسرة تلقت حتى الآن تبرعات بنحو 500 ألف يورو.





وأضافت أن أموال شارة رونالدو ستكون مساهمة كبيرة.





وقالت: "لم نصدق أن بعض الأشخاص الذين لا يعرفوننا.. سيبيعون شارة القيادة في مزاد لمساعدة طفلنا".

المزاد على موقع إلكتروني





وعرض بعض الأشخاص حتى الآن نحو 6 ملايين دينار (60042.03 دولار) خلال المزاد على منصة التجارة الإلكترونية الصربية (ليموندو).





ويقول إعلان المزاد: "شارة القيادة هذه التي جذبت اهتمام معظم وسائل الإعلام بشكل أكبر من أي وقت مضى يمكن أن تكون ملكك إذا شاركت في هذا المزاد الخيري".



