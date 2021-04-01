عاجل.. حريق هائل بأحد العقارات السكنية في الغردقة(صور)

نشب حريق ضخم في أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة البحر الأحمر، بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء وسط مدينة الغردقة، تحديدا في منطقة الدهار، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من الحماية المدنية لموقع الحريق.



