Advertisements

عاجل.. حريق هائل بأحد العقارات السكنية في الغردقة(صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
نشب حريق ضخم في أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة البحر الأحمر، بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء وسط مدينة الغردقة، تحديدا في منطقة الدهار، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من الحماية المدنية لموقع الحريق.

عاجل.. حريق هائل بأحد العقارات السكنية في الغردقة(صور)
عاجل.. حريق هائل بأحد العقارات السكنية في الغردقة(صور)
عاجل.. حريق هائل بأحد العقارات السكنية في الغردقة(صور)
عاجل.. حريق هائل بأحد العقارات السكنية في الغردقة(صور)
عاجل.. حريق هائل بأحد العقارات السكنية في الغردقة(صور)
عاجل.. حريق هائل بأحد العقارات السكنية في الغردقة(صور)

أخبار تهمك

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطط للاستغناء عن نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُفاجيء المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ 41 دقيقة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة