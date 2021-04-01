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البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
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 ارتفعت البورصات الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية، وبعد تحقيقها مكاسب شهرية وفصلية.

وصعدت أسهم التكنولوجيا بنحو 2 بالمائة، لتقود مكاسب القطاعات والبورصات الأوروبية.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لمستوى قياسي خلال الشهر الماضي.

وكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا بنحو 1.2 بالمائة في فبراير/شباط، مقارنة بهبوط 6.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس خطته لتحديث البنية التحتية في الولايات المتحدة بقيمة تريليوني دولار.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 432.2 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة إلى 6737 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.7 بالمائة عند 15107.1 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة إلى 6102.9 نقطة.

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