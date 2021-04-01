الطفح الجلدي أبرزها.. تعرف على أعراض كورونا الجديدة





أعراض كورونا الجديدة .. تظهر العديد من المعلومات كل يوم، عن فيروس "كوفيد-19"، الذي ضرب العالم منذ ديسمبر 2019 قادما من ووهان الصينية.





أعراض كورونا الجديدة





وانتشر الفيروس في العالم، وتم تحديد أبرز أعراض كورونا الجديدة التي لم يكن يعلم بها أحد، إذا أن الفيروس باغت العالم، وكان مبهماً لأبعد حد ممكن.





أعراض كورونا الجديدة في الموجة الثالثة





ومع توالي موجات الفيروس، ظهرت أعراض كورونا الجديدة والتي تختلف جزئياً عن تلك التي أصابت الإنسان أول ظهور الجائحة، أو فسي موجاتها الثانية.





ظهور أعراض كورونا الجديدة





ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أعراض كورونا الجديدة قبل دخول مصر الموجة الثالثة للفيروس.





أعراض كورونا الجديدة والإجراءات اللازمة





وبيَنت وزيرة الصحة أعراض كورونا الجديدة مناشدةً المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع الفيروس واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية منه.





وحرصاً من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كل ما يبحث عنه متابعينا الكرام، نرصد لكم أعراض كورونا الجديدة في السطور التالية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.





أعراض كورونا الجديدة





الحمى والصداع والغثيان.





ارتفاع درجة الحرارة.





آلام في البطن.





فقدان حاستي الشم والتذوق.





التهاب غشاء العين الشديد.





تأثر حاسة السمع.





ظهور طفح جلدي.





حدوث ألم وخفقان.





آلام شديدة بالجسد.





أعراض كورونا الجديدة قاسية





ودعت هالة زايد تزامنا مع ظهور أعراض كورونا الجديدة الحوامل البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة مع اقتراب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.





الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعرفة أعراض كورونا الجديدة





وأكدت زايد على ضرورة الالتزام بالإجراءت الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم لمس أي أسطح، وفي حال اللمس يجب تطهيرها جيدا وغسلها بالماء والصابون وتجفيفها، للوقاية من أعراض كورونا الجديدة المؤلمة.





أعراض كورونا الجديدة وصلاة التراويح





ودعت وزيرة الصحة المواطنين الراغبين في النزول لأداء صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان بضرورة الاستمرار في التباعد الاجتماعي وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الآخرين وعدم التزاحم أمام المساجد، ومعرفة أعراض كورونا الجديدة وتنفيذ العزل فور ظهور الأعراض.







