موسيماني يجهز مفاجأة أمام المريخ السوداني

يُجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمفاجأة في تشكيل الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام المريخ السوداني.





ويحل الأهلي لمواجهة المريخ السوداني عصر السبت المقبل على ستاد الجوهرة الزرقاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويدرس موسيماني الدفع بحسين الشحات في تشكيل الأهلي الأساسي وإعادته مرة اخرى بعدما ابتعد اللاعب عنه في المباراة الماضية أمام فيتا كلوب الكونغولي.





ويرغب موسيماني في الاعتماد على خبرات حسين الشحات في مباراة السبت المقبل خاصة وأن اللاعب خاض أكثر من مباراة هامة ومرتقبة منذ انتقاله للنادي الأهلي قادما من العين الإماراتي.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني صاحب المركز الأول بـ10 نقاط.



