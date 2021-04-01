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الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بأحد العقارات في الغردقة (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
محمد طه
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رجال الحماية المدنية بالغردقة، يحاولون السيطرة على حريق نشب أسفل أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء وسط مدينة الغردقة، وتحديدًا بميدان الدهار.

ووصلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، للسيطرة على الحريق، فيما أكد أحد شهود العيان أن الحريق اندلع فى مخزن لأحد المحلات تصنيع الاثاث.

كان نشب حريق ضخم في أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة البحر الأحمر، بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء وسط مدينة الغردقة، تحديدا في منطقة الدهار، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من الحماية المدنية لموقع الحريق.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بأحد العقارات في الغردقة (صور)
الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بأحد العقارات في الغردقة (صور)
الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بأحد العقارات في الغردقة (صور)
الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بأحد العقارات في الغردقة (صور)
الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بأحد العقارات في الغردقة (صور)
الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بأحد العقارات في الغردقة (صور)

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