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خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:13 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد زكي
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كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز المكلفة بإدارة شئون الزمالك بشكل مؤقت، استقرت على من أجل حل  أزمة تجديد التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"ا لفجر الرياضي" : الاقتراح المفاجأة التي استقرت عليه اللجنة الثلاثية، لدفع مستحقات ساسي المتأخرة، ثم فتح ملف تجديد التعاقد معه، هو رحيل سباعي من الفريق الأول من بين البيع والاعارة حسب التفاوض، وذلك لحل الازمة المالية التي يمر بها النادي.

وأضاف :" السباعي المقترحة هم " محمد عبد السلام - محمد عواد- حمزة المثلوثي - محمود عبد العزيز "زيزو" - حسام أشرف - حسين فيصل- إسلام جابر " بالاضافة لاعارة لاعبي الناشئين مواليد ٩٩".

وأكد المصدر، أن من الممكن بيع المغربي محمد أوناجم بشكل نهائي بنهاية الموسم، وذلك عقب انتهاء إعارته مع صفوف الوداد الرياضي المغربي.

وواصل المصدر حديثه، سيتم عرض الأمر على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لتحديد موقفه من السباعي المذكور بالإضافة للاعبي الناشئين، وقراره النهائي بشأن رزاق سيسية المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري.

الجدير بالذكر، أن عماد عبد العزيز صرح في حديث سابق له، بأن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة أولا البالغ قيمتها ٦٨٥ ألف يورو، قبل مناقشة ملف تجديد التعاقد.

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