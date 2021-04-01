تعرف على الطرق البديلة أثناء موكب نقل المومياوات الملكية

أعدت كلًا من الإدارة العامة للمرور، مرور القاهرة، مرور الجيزة خطة مرورية بشأن التحويلات المرورية التى سيتم العمل بها خلال الإحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك على النحو التالى:



ميدان طلعت حرب: القادم من ميدان طلعت حرب وصبرى أبوعلم، عليه الدخول بشارع محمود بسيونى إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض إتجاه كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة أو إتجاه مناطق شرق القاهرة



أو إتجاه محور رمسيس، لمناطق وسط المدينة وإتجاه الكورنيش إتجاه مناطق شمال القاهرة.



ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض: القادم من رمسيس والكورنيش، يجب عليه الدخول لميدان الشهيد إتجاه شارع رمسيس، أو إتجاه كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق شرق القاهرة إتجاه محور الجلاء للعودة إتجاه رمسيس والجلاء إتجاه مناطق الشمال من الكورنيش أو إتجاه كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة.



كوبرى أكتوبر أعلى منزل الهيلتون: القادم من مناطق الجيزة، عليه الإستكمال بكوبرى أكتوبر وعدم النزول منزل الهيلتون إتجاه الكورنيش إتجاه خط سير المومياوات.



أعلى أكتوبر أعلى منزل الشهيد القادم من الجيزة: القادمين من مناطق الجيزة، عليه الإستكمال إتجاه كوبرى أكتوبر وعدم النزول إتجاه منزل الشهيد عبدالمنعم رياض.



الكورنيش واللجنة المركزية: القادم من نفق كمال الدين صلاح.. عليه الإستكمال إتجاه محور الكورنيش إتجاه مناطق شمال القاهرة أو الدخول يمينًا إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض وشارع رمسيس إتجاه مناطق وسط المدينة أو إتجاه كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق شرق القاهرة أو إتجاه مطلع أكتوبر إتجاه الجيزة.



ميدان البستان: القادمين من شارع الجمهورية.. عليه الدخول إلى شارع صبرى أبوعلم إتجاه ميدان طلعت حرب إتجاه محمود بسيونى أو الدخول يمينًا شارع قصر النيل إتجاه مناطق وسط المدينة.



البستان وطلعت حرب: القادمين من شارع البستان.. يجب عليه الدخول يمينًا إتجاه شارع طلعت حرب إتجاه ميدان طلعت حرب إتجاه شارع قصر النيل إتجاه مناطق وسط المدينة ومناطق شرق القاهرة، أو عليه الإستكمال شارع محمود بسيونى فيمينًا إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض إتجاه مناطق شمال القاهرة ومناطق الجيزة.



الجلاء والكورنيش: القادمين من شارع الجلاء.. عليه الدخول يمينًا إتجاه محور كورنيش النيل إتجاه مناطق الشمال أو مناطق الجيزة إتجاه كوبرى 15مايو، وعدم الدخول يسارًا إتجاه شارع كورنيش النيل إتجاه نفق كمال الدين صلاح إتجاه خط سير المومياوات.



محمود بسيونى وشامبليون: عدم السماح لدخول أى سيارة إتجاه شارع شامبليون إتجاه ميدان الشهيد.



أعلى كوبرى أكتوبر أعلى الشهيد القادم من شرق القاهرة: القادمين من إتجاه شرق القاهرة.. عدم السماح بنزول أى سيارة بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، والإستكمال إتجاه مناطق الجيزة والزمالك.



ميدان الجزيرة: القادمين من كوبرى الجلاء.. يجب عليه الدخول يسارًا إتجاه شارع سرايا الجزيرة ومناطق الزمالك، أو الصعود مطلع كوبرى أكتوبر من مطلع سرايا الجزيرة.



القصر العينى وعبدالقادر حمزة: القادمين من القصر العينى من مناطق نافذة كلية الطب.. الدخول يمينًا شارع الشيخ ريحان وعدم الإستكمال إتجاه ميدان سيمون والتحرير.



نوبار ومحمد محمود: عدم السماح بدخول أية سيارة إتجاه شارع محمد محمود إتجاه ميدان التحرير، على أن يتم الإستكمال بشارع نوبار إتجاه ميدان لاظوغلى.



مدخل نفق كمال الدين صلاح: القادم من رمسيس والكورنيش.. عدم السماح بدخول أية سيارة لنفق كمال الدين صلاح إتجاه الكورنيش، ويجب الإستكمال إتجاه أعلى النفق فيمينًا كوبرى قصر النيل إتجاه ميدان الجزيرة.



حندوسة والقصر العينى: عدم السماح بدخول أية سيارة إتجاه شارع كورنيش النيل وكوبرى المنيل، والإستمرار بالسير بمحور القصر العينى إتجاه القصر العينى والشيخ ريحان.



ميدان السرايا: عدم السماح للمرور القادم من مناطق كوبرى الجامعة.. على أن يتم الإستكمال بالسير إتجاه السيالة والكورنيش والدخول يمينًا إتجاه شارع المنيل، وبالنسبة للقادم من شارع متحف المنيل.. عليه الدخول يسارًا إتجاه كوبرى الجامعة وعدم الدخول يمينًا إتجاه السيالة والكورنيش أو الدخول يسارًا إتجاه شارع المنيل.



القصر العينى وخلف المعهد: عدم السماح بدخول أية سيارة بالسير للقادم من فم الخليج ومجرى العيون للدخول يسارًا إتجاه خلف المعهد إتجاه الكورنيش إتجاه متحف المنيل.



ميدان فم الخليج: القادمين من مجرى العيون.. الدخول يمينًا إتجاه القصر العينى إتجاه نافذة كلية الطب أو الدخول إتجاه الطيبى إتجاه مناطق وسط القاهرة.



ميدان الملك الصالح: القادمين من مناطق كوبرى عباس.. الإستمرار إلى شارع الملك الصالح إتجاه ميدان حسن الأنور، وعدم الدخول يمينًا إتجاه الكورنيش إتجاه ميدان أثر النبى.



منزل الدائرى للقادم من مناطق المعادى إتجاه ميدان أثر النبى: يجب الإستكمال بالطريق الدائرى ويمنع من النزول لمحور الكورنيش إتجاه ميدان أثر النبى.



أعلى الدائرى أعلى دارالسلام: يجب الإستكمال إتجاه مناطق المنيب وعدم النزول إتجاه طريق مصر حلوان الزراعى ودارالسلام إتجاه ميدان أثر النبى.



أعلى الدائرى أعلى الأوتوستراد: القادم من مناطق شرق القاهرة أو المنيب.. عدم نزول أية سيارة إتجاه المجزر الآلى والإستمرار أعلى الدائرى.



كوبرى الزهراء إتجاه ميدان أثر النبى: القادم من مناطق الدائرى إتجاه منزل أثر النبى.. الإستكمال إتجاه مناطق المنيب وعدم النزول إتجاه ميدان أثر النبى.. وبالنسبة للقادم من شارع مصر حلوان الزراعى يجب الدوران من اليوترن أمام محطة الزهراء للعودة مرة أخرى إتجاه مناطق مصر حلوان الزراعى، أو إلى مطلع الدائرى إتجاه القاهرة الجديدة.. وبالنسبة للقادم من مناطق دارالسلام إتجاه كوبرى الزهراء.. عدم الصعود كوبرى الزهراء والدوران والعودة لمناطق دار السلام مرة أخرى وعدم إستكمال السير إتجاه ميدان أثر النبى.



مطلع كوبرى الحضارة القادم من صقر قريش وطريق الأوتوستراد: السير بطريق الأوتوستراد إتجاه التونسى والإباجية وعدم الصعود إتجاه متحف الحضارة.



مطلع كوبرى الحضارة القادم من كوبرى التونسى: القادم من التونسى والأوتوستراد.. عليهم السير إتجاه صقر قريش، وعدم صعود كوبرى الحضارة إتجاه متحف الحضارة.



صلاح سالم مع عين الحياة: عدم السماح بدخول أية سيارة بمحور عين الحياة إتجاه متحف الحضارة والإستكمال بالسير إتجاه شارع صلاح سالم.



مجرى العيون وبيرم التونسى: القادمين من بيرم التونسى.. الدخول يسارًا إتجاه مجرى العيون إتجاه شارع صلاح سالم ويسارًا إتجاه مناطق الشرق أو يمينًا إتجاه مناطق الجنوب أو الجيزة، وعدم الدخول يمينًا إتجاه ميدان فم الخليج.



مجرى العيون مع شارع سكة حديد المحجر (مستشفى 57): القادمين من صلاح سالم ومجرى العيون.. يجب الدخول يمينًا إتجاه مناطق السيدة زينب وسط المدينة، وعدم السماح بالسير إتجاه ميدان فم الخليج.



مطلع كوبرى فم الخليج: عدم السماح بإستخدام كوبرى فم الخليج.. والسير مسطح الكوبرى، وعدم الصعود إتجاه ميدان فم الخليج والدوران والعودة مرة أخرى من أسفل الكوبرى، إتجاه صلاح سالم ومجرى العيون.



عين الحياة مع بطن البقرة: عدم الإستكمال إتجاه محور عين الحياة، والدوران والعودة إتجاه بطن البقرة.



أسفل كوبرى الحضارة: القادمين من الخيالة.. يجب الإستمرار بمحور عين الحياة إتجاه صلاح سالم ومجرى العيون، وعدم الدخول يسارًا إتجاه متحف الحضارات.



القادم من محاور فيصل والهرم فى إتجاه أعلى كوبرى الجيزة المعدنى ومتجه إلى كوبرى عباس وكوبرى الجامعة.. يسلك منزل كوبرى الجيزة المعدنى فى إتجاه مستشفى الرمد ثم يمينًا إجبارى فى إتجاه محور البحر الأعظم حتى مطلع الطريق الدائرى فى إتجاه القاهرة مناطق مدينة نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.



القادم من محور شارع الجامعة فى إتجاه كوبرى الجامعة: يسلك شارع الجيزة يمينًا قبل كوبرى الجامعة من أمام باب حديقة الحيوان حتى دوران التفتيش والرى، والعودة للخلف ويسلك شارع الجيزة فى إتجاه نفق النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل حتى كوبرى الساحل فى إتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج.



القادم من شارع التحرير فى إتجاه كوبرى الجلاء: يسلك إجباريًا يسارًا شارع النيل حتى مطلع كوبرى الساحل فى إتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج.



سيتم غلق مداخل كبارى عباس والجامعة والجلاء ومطلع كوبرى أكتوبر من شارع النيل ومطلع كوبرى 15 مايو من شارع النيل من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 342021 حتى الساعة التاسعة مساء ذات اليوم وسيتم تحويل حركة المرور على المحاور السابق ذكرها.



وتهيب وزارة الداخلية بالجميع الإلتزام بتعليمات رجال المرور والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

