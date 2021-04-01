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السجن سنة لـ طبيب هتك عرض مريضة بالشرقية

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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عاقيت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، منذ قليل، طبيب متهم بهتك عرض إحدى المريضات، أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق، في محافظة الشرقية، بالسجن لمدة سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم رئيس المحكمه وعضوية المستشاريين وليد محمدمهدي وأمير أحمد وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن فريح.

وتعود أحداث القضية رقم 14656 لسنة 2020 جنايات قسم ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 1000 لسنة 2020 حصر تحقيق، المقيدة برقم 2771 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق من ضبط «أحمد. ح. ع.» 29 سنة، طبيب بشري ومقيم بمركز الإبراهيمية، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها «د. ش. أ.» بالقوة والتهديد، أثناء قيامه بإجراء أشعة سونار على بطنها، وذلك داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق.

وأوضحت المجني عليها خلال التحقيقات إنها كانت تعاني من بعض المشاكل في بطنها وعلى إثرها قامت بمتابعة حالتها الصحية مع الطبيب المتهم، وذهبت إلى عيادة خيرية، وبرفقتها والدتها، مشيرةً إلى أنها قامت بالدلوف إلى غرفة الكشف بمفردها، لإجراء سونار على بطنها.

وتابعت: في حال قيام المتهم بالكشف الطبي عليها، قام بتحسس أجزاء من جسدها، فقامت بدفعه، إلا انه قام بالإمساك بها في محاولة لتقبيلها، وأخبرها برغبته في مصاحبتها، إلا أنها دفعته وهرعت إلى خارج غرفة الكشف وأبلغت المسؤول عن العيادة الخيرية وقررت التوجه إلى القسم لتحرير محضر.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الطبيب المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق وأمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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