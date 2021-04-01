استشاري يكشف سبب الشعور بـ الشبع بعد مرور 3 أيام من شهر رمضان



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك الكثير من العادات السيئة للمصريين في شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الفطار بشيء خفيف دافئ، وعدم تناول عصائر باردة لأنها تجهد المعدة، وتؤدي إلى التقلصات.



ولفت إلى أن مرضى السمنة يعانون من زيادة الشهية، ولذلك يتناولون الطعام بصورة كبيرة مع أذان المغرب في شهر رمضان، وهذا شيء غير صحي على المعدة وعلى الصحة العامة.







ولفت إلى أن نبات الجرسنية هام جدًا، ويقلل من الشهية، ومن الممكن تناوله حال الافطار، لأنه يقلل المعدة، وبعد ذلك صلاة المغرب، وبعد ذلك نتناول الألياف وشرب الماء بقدر معقول، وهذا يؤدي إلى تقليل كمية ما يتناوله مريض السمنة.



قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الصيام ينشط هرمون الشبع، ويقلل هرمون الأنسولين، وبالتالي لا نشعر بالجوع بعد مرور 3 أيام في شهر رمضان.