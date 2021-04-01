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قبل الانتخابات بساعات.. أبوالسعود محمد للصحفيين: علينا أن نشارك بقوة من أجل التغيير

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:19 م
أبوالسعود محمد المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
أبوالسعود محمد المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح بانتخابات التجديد "تحت السن"، إن نادي المعلمين مكان انعقاد الانتخابات مناسب لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وانتهت اللجنة المشرفة من كافة التجهيزات الطبية، من توفير للكمامات والكحول وغير ذلك، فضلًا عن توزيع اللجان بشكل مناسب يضمن التباعد الاجتماعي بين الزملاء.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المرشحين عليهم دور كبير في طمأنة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وحثهم على المشاركة، ومساعدتهم غدًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحصول على استحقاقهم القانوني.


وتابع: "النادي به خدمات متكاملة، يجب علينا أن نشارك بقوة من أجل التغيير الذي يقضي على أزماتنا، أتوقع أن تكتمل الجمعية العمومية غدًا، آملًا في الزملاء اختيار الأفضل".


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد غدًا الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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