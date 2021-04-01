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"أوفيد" يقرض قرغيزستان 10 ملايين دولار لدعم المشاريع التنموية

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
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وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، اتفاقية مع حكومة قيرغيزستان تحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 10 ملايين دولار لصالح تمويل مشروع تحسين وتوسيع طريق "إيسيك كول"، الذي يساهم في تعزيز الاتصال الإقليمي والوطني ودعم قطاع السياحة وتحسين الاقتصاد وظروف المعيشة.

وأوضح الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام أوفيد، في بيان صادر عن مقر الصندوق في فيينا أن المشروع الممول من الصندوق يدعم استراتيجية التنمية في قيرغيزستان ويوفر لسكانها وسائل نقل موثوقة وأقل كلفة .

وأوضح البيان أن مشروع تطوير الطريق المؤدي لمنطقة بحيرة إيسيك كول، ثاني أكبر بحيرة مالحة في العالم تجذب نحو مليون سائح سنويًا تمثل 70% من الزيارات السياحية السنوية، سيخدم 17 مستوطنة حضرية يسكنها حوالي 700 ألف شخص، منوها إلى أن أعمال التطوير الآخرى تشمل بناء 12 جسرًا و 212 بئرًا، تسهم في تيسير سبل ري المحاصيل وتربية المواشي.

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