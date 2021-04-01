الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق الغردقة.. ومصدر لـ "لفجر": الحريق بمخزن أثاث

قال مصدر مسئول، أن حريق الغردقة، نشب في مخزن أثاث بأحد العقارات السكنية تحت الإنشاء، بميدان الدهار وسط مدينة الغردقة.



واضاف المصدر، فى تصريح خاص ل "لفجر"، أن الحماية المدنية سيطرت على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، موضحًا أنه جارى عمليات التبريد من قبل رجال الحماية المدنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.



جدير بالذكر كان رجال الحماية المدنية بالغردقة، يحاولون السيطرة على حريق نشب أسفل أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء وسط مدينة الغردقة، وتحديدًا بميدان الدهار.



ووصلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، للسيطرة على الحريق، فيما أكد أحد شهود العيان أن الحريق اندلع فى مخزن لأحد المحلات تصنيع الاثاث.



كان نشب حريق ضخم في أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة البحر الأحمر، بنشوب حريق في أحد العقارات السكنية تحت الإنشاء وسط مدينة الغردقة، تحديدا في منطقة الدهار، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من الحماية المدنية لموقع الحريق.