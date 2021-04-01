بلاغ بالعثور على جثة طفل متحللة أعلى سطح عقار بالطالبية.. والشرطة تتفاجأ بحيوان نافق

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على حيوان نافق أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، اليوم الخميس.



وتلقى اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على طفل رضيع ملفوف وفي حالة تحلل أعلى أحد العقارات بنطاق القسم.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وظروفها، وبالفحص والمعاينة عُثر على حيوان نافق، واشتبه الأهالي أنه طفل بسبب العثور عليه ملفوف، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

