Advertisements

بلاغ بالعثور على جثة طفل متحللة أعلى سطح عقار بالطالبية.. والشرطة تتفاجأ بحيوان نافق

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على حيوان نافق أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، اليوم الخميس.

وتلقى اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على طفل رضيع ملفوف وفي حالة تحلل أعلى أحد العقارات بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وظروفها، وبالفحص والمعاينة عُثر على حيوان نافق، واشتبه الأهالي أنه طفل بسبب العثور عليه ملفوف، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. الفنان شريف خيرالله يعلن عمله كسائق تاكسي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ يوم

الكشف عن مدرب غياب راموس بسب الإصابة

منذ 39 دقيقة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ 14 دقيقة

مفاجأة.. الترجي يستهدف التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

صفقة ذهبية.. نجم الإسماعيلي يتواصل مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الداخلية تغلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية (تعرف عليها)

منذ ساعة و 10 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

07:55 م

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

07:13 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة