الشحات عزازي و"نعينع" في افتتاح مسجد البستاني بالدقهلية غدًا





تفتتح مديرية أوقاف الدقهلية، غدًا الجمعة، عدد من المساجد في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.





ويأتي مسجد البستاني، بمركز المنزلة محافظة الدقهلية، على رأس قائمة المساجد المنضمة للخدمة حديثًا، يلوه عدد 18 مسجدًا آخر بالمحافظة.





ويشغل المسجد الذي يقع بجوار مستشفى المنزلة المركزي، مساحة ٦٠٠ متر مربع، وله قبة ومئذنتين، الأولى يصل قطرها قرابة ٢٠ متر، والمئذنة يبلغ ارتفاعها ٧٥ متر .





ومن المقرر أن يخطب الجمعة فضيلة الدكتور الشحات السيد العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف، مع تلاوة قرآنية افضيلة الدكتور أحمد نعينع، القارئ برئاسة الجمهورية، وذلك في ظل حضور لفيف من رجال الدين والجهات التنفيذية بالمحافظة.





وفي نفس السياق، تفتتح وزارة الأوقاف، غدًا الجمعة القادمة 2 إبريل، 77 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و 15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 92 مسجدًا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.