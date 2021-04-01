خبير تغذية: خفض الوزن يمنع الإصابة بالضغط والكوليسترول (فيديو)



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن زيادة الوزن في شهر رمضان يرجع إلى تناول كميات كبيرة من السكريات والنشويات والدهون، مشيرًا إلى ان هناك ضرورة تناول التوت البري أو أي مادة تزيد معدل الحرق خلال هذا الشهر لتقليل أمكانية زيادة الوزن في هذا الشهر الكريم.



ولفت إلى ان السمنة تزيد من عمر المرأة إلى حد كبيرة، وخفض الوزن يمنع الإصابة بالضغط والكوليسترول، والكثير من الامراض المرتبطة بمرض السمنة.





قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن التوت البري يعمل على زيادة الحرق من خلال انزيمات معينة، مضيفًا أن الشخص الذي يشعر بالجوع بصورة كبيرة في رمضان، من الممكن أن يتناول الألياف بكمية معقولة، لأن هذا يقلل من الشعور بالجوع بصورة كبيرة للغاية.