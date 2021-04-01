استشاري: مرضى الحساسية عليهم أن يلزموا منازلهم مع وجود رياح محملة بالأتربة



وتابع "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الوقاية من الحساسية يكون بتجنب الرياح المحملة بالأتربة، والذهاب إلى طبيب عند حدوث أي مشكلة.



وشدد على ضرورة تناول العلاج الموصف من الطبيب بانتظام، متابعًا: "ما ينفعش ناخد العلاج يومين، ونبطل العلاج من تلقاء نفسنا".





قال الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن، إن مرضى الحساسية عليهم أن يلزموا منازلهم، وعدم الخروج أثناء وجود رياح محملة بالأتربة، ومن الممكن ارتداء الكمامة لتجنب الأتربة، وبالتالي تجنب التهابات الجيوب الانفية.