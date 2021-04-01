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العقيد أديب العلوي لـ”الفجر”: استقلال الجنوب مفتاح لحل الأزمة اليمنية

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:40 م
العقيد الركن أديب محمد العلوي
العقيد الركن أديب محمد العلوي
الشحات غريب
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قال العقيد الركن أديب محمد العلوي إن مليشيا الحوثي حركة إرهابية تريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.


وأكد أديب في تصريحات خاصة لــ"الفجر"، بأن الحوثيين تريد السيطرة على اليمن حيث تستخدم ادواتها التدميرية في تدمير البيوت بما فيها، حيث تقوم بتجنيد الأطفال وإرسالهم إلى الجبهات وتقودهم للتهلكة.


وكشف عن جرائم مليشيا الحوثي حيث أكد أن المليشيا يفرضون الضرائب على الموطنيين بعد القضاء على مؤسسات الدولة فارضين الخمس من التجار وأخذوا أراضي الوقف التي أوقفتها الدول.


وحول أهداف التدخلات الإيرانية والتركية باليمن قال هى امتداد لتاريخ استعماري دموي سابق لمد الفارسي في شمال اليمن والاحتلال العثماني.


حيث كان لدولة مصر دور رائد في المساعدة في التحرر من تلك التدخلات حيث أرسل الزعيم جمال عبدالناصر جيش من المقاتلين لأجل القضاء على الملكية وتثبيت مداميك الدولة في شمال اليمن، وعمل زيارتة التاريخية إلى تعز ليرسل رسالة تهديد إلى الاستعمار البريطاني ، وقال كلمته التاريخية "على بريطانيا العجوز أن ترحل من الجنوب"، مؤكداً بأن لازالت إيران وتركيا ترسل السلاح إلى الحوثيين لإدارة الإرهاب في اليمن بدلا من المساعدات الإنسانية للمواطنين.


وعلق على الدور الأممي باليمن حيث قال بأنه لم يقم بدوره بل أدخل البلاد تحت البند السابع ولم يتقيد بواجبات البند ترك المواطن يعيش الأمريين.


وأخيراً كشف بأن حل الأزمة اليمنية يكمن في أن يعود اليمن في دولتين حسب ماكان بالأول كون الوحدة انتهت في 1994 عندما اجتاح الشمال الجنوب.

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