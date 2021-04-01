عالم مصري يضع نظرية للحد من ظاهرة الطاقة المهدرة خلال نقل الكهرباء (فيديو)

كشف إسلام خلف، الباحث في جامعة هارفرد الأمريكية، عن أهمية وضع نظرية تقود لاكتشاف علمي مهم في مجال الفيزياء.



وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" من الولايات المتحدة مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن الوصول إلى ظاهرة التوصيلية الفائقة التي تم اكتشافها منذ فترة طويلة في عام 1911، وتم اكتشاف أن بعض المواد بعد تبريدها تحت درجة حرارة 250 درجة تحت الصفر تفقد المقاومة الكهربائية، وهذا له تطبيقات كثيرة للغاية.



وتم اكتشاف مواد تكون موصلة فائقة للطاقة تحت درجة 150 درجة تحت الصفر، دون تفسير نظري لما يحدث، موضحا أنه خلال السنوات الثلاثة تم اكتشاف مادة معينة يتم تطبيقها، وعند وضع طبقتين منها تكون موصل فائق للطاقة.



وكشف الدكتور إسلام خلف، الباحث في جامعة هارفرد الأمريكية أنه في حال نقل الكهرباء بموصل فائق لن نخسر أي طاقة خلال عملية نقل الكهرباء، وهذا سوف يوفر الكثير ويمنع الطاقة المهدرة.



