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خاص لـ "الفجر الرياضي".. الكشف عن تشكيل الأهلي ضد المريخ السوداني بدوري الأبطال

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" ، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء استقر على مواجهة الفريق السوداني بطريقة 4-4-2، وهي الطريقة التي فاز بها في المباراة الأخيرة على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة.

وأضاف المصدر، أن موسيماني سيبدأ مباراة المريخ بتشكيل يضم من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى. 
خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف 
خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج وأفشة وجونيور أجاي 
خط الهجوم، مروان محسن ومحمد شريف 

ويختتم الأهلي استعداداته غدا لمواجهة المريخ السوداني، المقرر لها بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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