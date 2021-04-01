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9 تصريحات مبشرة من البرلمان حول افتتاح مدينة الدواء الجديدة (انفوجراف)
الخميس 01/أبريل/2021 - 07:47 م
عبداللطيف هيبة
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أشاد عدد من نواب البرلمان بمشروع مدينة الدواء المصرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمنطقة الخانكة، وجاءت التصريحات كالتالي:
• محمد عبد الله زين الدين: "مدينة الدواء" تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الاحتياجات العلاجية
• أيمن أبو العلا: مدينة الدواء نقلة نوعية لدعم المنظومة الصحية في مصر
• حسام زكي: تُسهم في القضاء على تُجار الأزمات والسوق السوداء
• مكرم رضوان: تعود بمصر إلى القمة في مجال التصنيع
• محمد منظور: يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات
• حسن عمر: خطوة جيدة للقضاء على احتكار الأدوية
• عادل عبدالفضيل: تصب في مصلحة المواطن أولًا
• مايسه عطوه: انجاز جديد فى مجال الصحة يضاف للدولة المصرية
• عمرو فهمي: ستعمل على ضبط السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي
• محمد عبد الله زين الدين: "مدينة الدواء" تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الاحتياجات العلاجية
• أيمن أبو العلا: مدينة الدواء نقلة نوعية لدعم المنظومة الصحية في مصر
• حسام زكي: تُسهم في القضاء على تُجار الأزمات والسوق السوداء
• مكرم رضوان: تعود بمصر إلى القمة في مجال التصنيع
• محمد منظور: يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات
• حسن عمر: خطوة جيدة للقضاء على احتكار الأدوية
• عادل عبدالفضيل: تصب في مصلحة المواطن أولًا
• مايسه عطوه: انجاز جديد فى مجال الصحة يضاف للدولة المصرية
• عمرو فهمي: ستعمل على ضبط السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي
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