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9 تصريحات مبشرة من البرلمان حول افتتاح مدينة الدواء الجديدة (انفوجراف)

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد عدد من نواب البرلمان بمشروع مدينة الدواء المصرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمنطقة الخانكة، وجاءت التصريحات كالتالي:

• محمد عبد الله زين الدين: "مدينة الدواء" تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الاحتياجات العلاجية

• أيمن أبو العلا: مدينة الدواء نقلة نوعية لدعم المنظومة الصحية في مصر

• حسام زكي: تُسهم في القضاء على تُجار الأزمات والسوق السوداء

• مكرم رضوان: تعود بمصر إلى القمة في مجال التصنيع

• محمد منظور: يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات

• حسن عمر: خطوة جيدة للقضاء على احتكار الأدوية

• عادل عبدالفضيل: تصب في مصلحة المواطن أولًا

• مايسه عطوه: انجاز جديد فى مجال الصحة يضاف للدولة المصرية

• عمرو فهمي: ستعمل على ضبط السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي
9 تصريحات مبشرة من البرلمان حول افتتاح مدينة الدواء الجديدة (انفوجراف)
9 تصريحات مبشرة من البرلمان حول افتتاح مدينة الدواء الجديدة (انفوجراف)

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مدينة الادوية مجلس النواب الخانكه افتتاح السيسي

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