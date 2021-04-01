9 تصريحات مبشرة من البرلمان حول افتتاح مدينة الدواء الجديدة (انفوجراف)

أشاد عدد من نواب البرلمان بمشروع مدينة الدواء المصرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمنطقة الخانكة، وجاءت التصريحات كالتالي:



• محمد عبد الله زين الدين: "مدينة الدواء" تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الاحتياجات العلاجية



• أيمن أبو العلا: مدينة الدواء نقلة نوعية لدعم المنظومة الصحية في مصر



• حسام زكي: تُسهم في القضاء على تُجار الأزمات والسوق السوداء



• مكرم رضوان: تعود بمصر إلى القمة في مجال التصنيع



• محمد منظور: يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات



• حسن عمر: خطوة جيدة للقضاء على احتكار الأدوية



• عادل عبدالفضيل: تصب في مصلحة المواطن أولًا



• مايسه عطوه: انجاز جديد فى مجال الصحة يضاف للدولة المصرية



• عمرو فهمي: ستعمل على ضبط السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي

