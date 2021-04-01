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مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مازال الصراع على أشده بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لخطف صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد مينو رايولا ووالد هالاند جلسة مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ظهر اليوم الخميس وذلك للتفاوض حول نقل اللاعب إلى الفريق الكتالوني، قبل أن يذهبان لاجتماع مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لبحث نقل اللاعب إلى صفوف ريال مدريد.

وكشف برنامج "التشيرنيجيتو" الإسباني الشهير، أن رايولا حدد ما بين 20 لـ 25 مليون يورو عمولة خاصة بِه لنقل موكله إلى برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بجانب سعر اللاعب.

ويسعي كل من لابورتا وبيريز إلى الحصول على خدمات هالاند خلال الميركاتو الصيف المقبل، دون إغفال كذلك رغبة مانشستر سيتي في ضم اللاعب بعد الإعلان عن انتهاء عقد سيرجو أجويرو مع الفريق الإنجليزي.

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هالاند لابورتا ريال مدريد رايولا بيريز برشلونة

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