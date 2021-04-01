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اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء بحري عصام الدين بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية، إن أزمة السفينة البنمية ايفرجيفين كانت كبيرة ولكن بالعقل والصبر تم حل الأزمة.

وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر نجحت في الرد على كل المشككين.

وتابع أن ما يتم ترديده حول بدائل لقناة السويس يتم منذ زمن بعيد ولكن الحقيقة أن القناة لا بديل لها والبديل مكلف للغاية، واقتصاديا مستحيل الاعتماد على البدائل الموجودة.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة سمحت بحل أزمة السفن العالقة سريعا ولولا القناة الجديدة وازدواج الممر لما تم حل أزمة السفن العالقة في هذا الوقت القصير.

وأشار بدوري إلى أن هيئة قناة السويس تلقت شكر وإشادات من كل دول العالم مشيرا إلى أن حق مصر محفوظ في الحصول على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة خاصة أن ربان السفينة يتحمل كل ما حدث وهو المسئول الأول والأخير.

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الكلمات المفتاحية

السفينة الجانحة السفينة البنمية

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