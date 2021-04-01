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الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء ربيعية بداية من الأحد

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا، تكشف من خلاله، عن بداية الأجواء الربيعية بداية من الأسبوع القادم.

وأوضحت "الأرصاد"، أنه يسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من يوم الاحد ٤ إبريل ٢٠٢١.

وكشفت عن أن ذلك نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يدفع كتلة هوائية جنوبية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يسود طقس معتدل شمالا مائل الحرارة جنوبا وتبقي درجات الحرارة الصغرى منخفضة خلال هذه الفترة.

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