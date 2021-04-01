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بن ناصر يتحدث عن تأثير إبراهيموفيتش الساحر على ميلان

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:58 م
ابراهيوفيتش
ابراهيوفيتش
وكالات
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كشف لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان تأثير إبراهيموفيتش على الفريق الإيطالي في الفترة الأخيرة.

وعاد المهاجم السويدي إلى ناديه السابق في يناير  2020، في سن 38 عاماً، لكنه ألهب حماس ميلان بطل أوروبا 7 مرات الذي لم يتوج بلقب الدوري المحلي منذ 2011.

وخسر ميلان مباراتين فقط في الدوري خلال 2020، واستمتع بمسيرة من 27 مباراة دون هزيمة بعد الاستفاقة من خسارته الصادمة 0-5 من أتالانتا في آخر مباراة له بعام 2019.

ويتصدر إبراهيموفيتش، الذي يبلغ 39 عاماً الآن، قائمة الهدافين بالفريق برصيد 15 هدفاً من 15 مباراة بالدوري، لكن بن ناصر، الذي يصغر إبراهيموفيتش بفارق 16 عاماً، يؤمن بأن المهاجم المخضرم يحظى بتأثير هائل خارج الملعب.

وقال لاعب الجزائر: "الجميع يعرفونه ويعرفون عقليته، يبحث عن الفوز دائماً، وربما لا نملك الخبرة التي جلبها للفريق وهذا جيد للاعبين الشبان لأننا تطورنا والآن نريد الفوز مثله".

وأضاف: "تحسن مستوانا حتى في التدريبات ونريد الفوز في المران أيضاً، وهو السبب في ذلك".

وعانى ميلان من تراجع في الفترة الأخيرة وحقق ثلاثة انتصارات فقط في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات لكنه لم يفقد الأمل في سباق اللقب مع تبقي الكثير من المباريات بالموسم.

وسيستضيف فريق المدرب ستيفانو بيولي سامبدوريا في سان سيرو بعد غد السبت، ويحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف إنتر ميلان لكن تتبقى مباراة لغريمه.

وتابع بن ناصر: "يجب أن نفخر بما نفعله لكن تتبقى عشر مباريات حتى نهاية مايو ، وإذا لم تمض الأمور على ما يرام سننسى كل ما فعلناه، كل مباراة يجب أن تلعب كما لو كانت الأخيرة لنا".

وتعافى بن ناصر قبل وقت قريب من مشاكل مع الإصابات ليكتفي بخوض ثلاث مباريات بالدوري في آخر 4 أشهر تقريباً.

وأوضح: "كانت فترة صعبة لأنها أول إصابة كبيرة في مسيرتي، ولم أعرف ماذا أفعل أو كيف أفكر لكن سأتحلى بالإيجابية أمام أي شيء يحدث بالحياة".

وابتلي ميلان بالمشاكل البدنية خلال الموسم المتكدس بسبب الانطلاقة المتأخرة نتيجة وباء كوفيد-19 ويدرك بن ناصر أن جدول المباريات لا يرحم ويتطلب تعاملاً مختلفاً.

وواصل: "حتى إذا لعبنا كل يوم أود أن ألعب لكن صحيح أنني لم ألعب أبداً مباراة كل ثلاثة أيام في مسيرتي، اللعب مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع مختلف قليلاً بالنسبة لي ولجسدي، ويجب أن تتعافى وتأكل وتنام بشكل أفضل".

وأصبح بن ناصر ركيزة مهمة في خط وسط ميلان منذ انتقاله من إمبولي في 2019 ليواصل مسيرته المبهرة.

وكان صانع اللعب ضمن صفوف آرسنال بين 2015-2017 وقضى نصف موسم على سبيل الإعارة بفريق تور بالدرجة الثانية في فرنسا لكنه اختار الرحيل عن لندن والانتقال لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لقلة الفرص.
فينغر لم يثق في قدراته

وقال: "ذهبت إلى فرنسا لستة أشهر ولعبت بشكل جيد ثم عدت ووجدت أن (مدرب آرسنال آنذاك أرسين) فينغر لا يفكر في الاعتماد علي في الفريق الأول، كانت تتبقى ثلاث سنوات بعقدي عندما غادرت لكنني كنت بحاجة للعب وكانت مخاطرة كبيرة لكن يجب المخاطرة في مسيرتك".

وأضاف: "كنت أعرف أنني إذا لعبت سأظهر قدراتي وسأتحسن وهذا ما حدث ولهذا أنا في ميلان اليوم وتطورت كثيراً هنا، وأحب الكرة الإيطالية".

وأكمل: "أحب التحديات وربما أحاول التنافس في بطولة أخرى ولكنني الآن سعيد في ميلان ونملك مشروعاً".

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