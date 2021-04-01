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الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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لا يزال النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يسعى بقوة لحسم صفقة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني الأولمبي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.

ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري.

ويحاول المارد الأحمر، التعاقد مع فؤاد بالصيف المقبل، بعد فشل ضمه بالانتقالات المنتهية، حيث عرض على إنبي مبلغ مالي مقابل التنازل عن ما تبقى من إعارته.

ولا يمانع نجوم المستقبل توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بالفترة المقبلة، إلا أنه اشترط حسم الأمر مع الفريق البترولي، والذي يمتلك عقده، حيث يمتلك الفريق البترولي بند يتيح له أولوية الشراء.

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