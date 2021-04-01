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غدًا.. قطع الكهرباء عن 7 قرى بشبين القناطر

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
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أعلنت محافظة القليوبية، قطع الكهرباء عن 7 قرى بمركز ومدينة شبين القناطر، بعد غدا السبت، لمدة ساعتين، وذلك لإجراء صيانة لمحول المدينة.

وسيجرى قطع الكهرباء عن قرى كفر شبين، وكفر سندوه، والمريج، وكفر طحا، وطحا، ومنشأة الكرام، والأحراز بمدينة شبين القناطر، لإجراء صيانه عن محول شبين القناطر، وذلك يوم السبت اعتبارا من الساعة 6 صباحا وحتى 8 صباحا.

وناشدت محافظة القليوبية، باتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي، من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.

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