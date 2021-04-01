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الزمالك يقرر إيقاف 5 عمال وتحويلهم للتحقيق

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:01 م
عماد عبد العزيز
عماد عبد العزيز
محمد زكي
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قررت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، إيقاف خمسة أفراد من عمال النادي.

وجاء قرار اللجنة الثلاثية، بسبب ما تم نشره من قبل الخمس أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومهاجمة اللجنة.

وفي نفس السياق، قررت اللجنة عودة عضوية كلا من "هاني ومجدي العتال، وعبد الناصر زيدان، وممدوح عباس، وعبدالله جورج، وروؤغ جاسر، ورماح سالم، وأسامة عبد الباري وأحمد يوسف".

وتواصل اللجنة الثلاثية، العمل في استرجاع عضويات الأعضاء التي تم إلغاء عضويتهم في عهد المجلس الموقوف برئاسة مرتضى منصور.

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