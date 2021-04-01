سفارة السعودية بالقاهرة توضح صلاحية التأشيرات للمتواجدين خارجها

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بيانا ردًا على الاستفسارات التى تلقتها حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين فى المملكة والمتواجدين خارجها، فى ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة.

ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها. في ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة.

وقالت السفارة في بيانها:" تود السفارة توضيح التالي:

أولا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يومًا من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

ثانيا: تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

ثالثا: يكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد".