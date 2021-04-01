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التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أضاءت وزارة التضامن الإجتماعى، مبنى الديوان العام، بشارع المراغى فى العجوزة، باللون الأزرق، مساء اليوم، وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، والذى يوافق الثانى من إبريل من كل عام.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوعي بطيف التوحد على مستوى العالم قد أزداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلي أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " بمن فيهم الذين يعانون من مرض التوحد" المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة، هى ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد التوحد يستحقون أن ينالوا الاهتمام الكافي والفرص الملائمة لقدراتهم من خلال الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة المؤسسات الداعمة، وكذلك للجهات الإعلامية دور من خلال تحسين صورة ذوي الإعاقة وبالتحديد تحسين صوره الاشخاص ذوي التوحد خاصة أن الكثيرين يحتاجون أكثر للفهم عن طيف التوحد.

وأكدت القباج أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بمرضى التوحد، حيث ضمتهم ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدى (كرامة)، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم لهذه القضية التى بدأت بالتوعية والتقبل والدمج، كما أكدت على اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالأشخاص ذوي التوحد، حيث أطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد في عام 2018، وتقوم بدعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال سواء فنيًا أوماليا وكذلك الدعم الإعلامي.
التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد
التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد
التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد
التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد
التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد
التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد

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