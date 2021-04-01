رباح: اعتبار بايدن أن الضفة الغربية محتلة اعتراف رسمي لتحرير فلسطين

قال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بفلسطين، إن اعتبار الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضفة الغربية أرضا محتلة اعتراف رسمي بضرورة تحرير الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي مخالفا للقيم الديمقراطية للولايات المتحدة الأمريكية وحقوق الإنسان.



وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بفلسطين، في حديثه لقناة "الغد"، أن ذلك يأتي أيضا استمرارا لنهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب والاعتراف بإسرائل عاصمة للدولة المحتلة، مع ضم الجولان، مشيرا إلى اعتبار المستوطنات لا تخالف القانون الدولي.



وأشار إلى أن هذا يحتاج إلى تغيير، مؤكدا أن الخطاب الأمريكي يتسم بالإزادوجية وهذا من أجل التمويه، مبينا أن بايدن متناقض في التصريحات حول حل الدولتين والعودة بتصريحات وخطابات مغايرة تماما للوضع.



أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفّة الغربية أرضًا محتلّة من قبل إسرائيل.



وجاء ذلك عبر تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح، وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس إن هذه حقيقة تاريخية لا جدال فيها.

