رباح: اعتبار بايدن أن الضفة الغربية محتلة اعتراف رسمي لتحرير فلسطين

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رباح: اعتبار بايدن أن الضفة الغربية محتلة اعتراف رسمي لتحرير فلسطين
الخميس 01/أبريل/2021 - 08:18 م
أمنية فوزي
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قال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بفلسطين، إن اعتبار الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضفة الغربية أرضا محتلة اعتراف رسمي بضرورة تحرير الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي مخالفا للقيم الديمقراطية للولايات المتحدة الأمريكية وحقوق الإنسان.
وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بفلسطين، في حديثه لقناة "الغد"، أن ذلك يأتي أيضا استمرارا لنهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب والاعتراف بإسرائل عاصمة للدولة المحتلة، مع ضم الجولان، مشيرا إلى اعتبار المستوطنات لا تخالف القانون الدولي.
وأشار إلى أن هذا يحتاج إلى تغيير، مؤكدا أن الخطاب الأمريكي يتسم بالإزادوجية وهذا من أجل التمويه، مبينا أن بايدن متناقض في التصريحات حول حل الدولتين والعودة بتصريحات وخطابات مغايرة تماما للوضع.
أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفّة الغربية أرضًا محتلّة من قبل إسرائيل.
وجاء ذلك عبر تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح، وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس إن هذه حقيقة تاريخية لا جدال فيها.
وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بفلسطين، في حديثه لقناة "الغد"، أن ذلك يأتي أيضا استمرارا لنهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب والاعتراف بإسرائل عاصمة للدولة المحتلة، مع ضم الجولان، مشيرا إلى اعتبار المستوطنات لا تخالف القانون الدولي.
وأشار إلى أن هذا يحتاج إلى تغيير، مؤكدا أن الخطاب الأمريكي يتسم بالإزادوجية وهذا من أجل التمويه، مبينا أن بايدن متناقض في التصريحات حول حل الدولتين والعودة بتصريحات وخطابات مغايرة تماما للوضع.
أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفّة الغربية أرضًا محتلّة من قبل إسرائيل.
وجاء ذلك عبر تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح، وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس إن هذه حقيقة تاريخية لا جدال فيها.
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