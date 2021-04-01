مغني الراب السينابتيك يصدر الأغنية الأولى من ألبوم "القمر والمحيط" بعنوان "موسيقى القمر"





اصدرت شركة Warner Music Middle East أغنية جديدة لمغني الراب السينابتيك بعنوان "موسيقى القمر" ، والأغنية هي الأولى من البومه المقبل بعنوان "القمر والمحيط"، الذي سيأخذ السينابتيك من خلاله محبيه بجولة في محيط حياته بين التجارب الإيجابية والسلبية مستخدما" مختلف الأنماط الموسيقية من الراب والهيب هوب والبوب وغيرها..

في "موسيقى القمر" تعكس كلمات الأغنية رحلة مغني الراب السينابتيك وتبين جوانب من حياته الخاصة كما تكشف لمحبيه تفاصيل جديدة عن شخصيته.

تم اصدار الأغنية على طريقة الفيديو كليب من تنفيذ "Kabrit". وهي تشكل نقلة بين البوم The Synaptik الأول والألبوم الجديد، حيث تظهر فيها أهم العناصر المؤثرة في حياة المغني وهي الحوت والقمر والمحيط..



