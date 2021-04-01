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الصحة تعلن مفاجأة عن تطعيم المصريين بـ لقاح كورونا اليوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر استقبلت مساء أمس أول شحنة من لقاح كورونا ضمن إتفاقية كوفاكس، وتأتي هذه الشحنة ضمن التعاقد على 40 مليون جرعة من اللقاح ستصل مصر على مدار 2021.
وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن لقاح "أسترازينكا" عبارة عن جرعتين، يفصلها 12 أسبوع، منوها بأن عملية تطعيم المصريين بلقاح كورونا لم تتوقف منذ انطلاقها في 28 فبراير، حيث تم زيادرة مراكز التطعي إلى 139 مركز.

ونوه بأنه سيتم زيادة عدد مراكز التطعيم الفترة المقبلة، كاشفا أن اليوم هو أكبر الأيام من حيث إقبال المواطنين على الحصول التطعيم، معلقا: "داخلين على تطعيم 25 ألف مواطن اليوم بالتطعيم"، متوقعا حدوث زيادة في الإقبال على التطعيم الفترة المقبلة.

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