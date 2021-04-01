بمشاركة ٢١ دولة حول العالم.. بدء مرحلة تصفيات المسابقة العالمية "مداح الرسول" غدا على قناة اقرأ





تبدأ قناة اقرأ غدا في تمام الساعة التاسعة مساء، عرض أولى حلقات مرحلة التصفيات للمسابقة العالمية "مداح الرسول" التي تشهد تصعيد ٣٦ منشدا، يتنافسون على جوائز المسابقة التي تبلغ ١٠٠ ألف ريال سعودي.









المسابقة انطلقت على شاشة القناة في شهر فبراير الماضي بمشاركة ٢١ دولة حول العالم من أبرزها مصر، السعودية، الأردن، المغرب، الهند، العراق، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، سوريا، تركيا، باكستان ولبنان.









مسابقة "مداح الرسول" تقديم محمد محفوظ ومي عصام، وتعرض يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساء.



