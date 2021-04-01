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الكشف عن موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الخميس أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية ستقام في الكاميرون في الفترة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير.

وتأجلت النهائيات هذا العام بسبب وباء كوفيد-19. وتأهلت للنهائيات الكاميرون (صاحبة الضيافة) والجزائر وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وجزر القمر ومصر وغينيا الاستوائية وأثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وساحل العاج ومالاوي ومالي وموريتانيا والمغرب ونيجيريا والسنغال والسودان وتونس وزيمبابوي.

وسيحسم المقعد الأخير بالبطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا بين بنين وسيراليون في يونيو.

وستسحب قرعة البطولة يوم 25 يونيو لكن "كاف" لم يحدد مكانها.

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