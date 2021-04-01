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مناشدة عاجلة من المرور للمواطنين بشأن نقل المومياوات الملكية

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المقدم وائل عجاج، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، إنه تم وضع خطة تحويلات مرورية كاملة لمنطقة مرور موكب المومياوات الملكية السبت المقبل.

وناشد "عجاج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فصائية "المحور"، جميع المواطنين بالتعاون مع إدارة مرور القاهرة.

كما طالب، بعدم التواجد في منطقة وسط المدينة ومحور الكورنيش اتجاه المعادي والتحرير والفسطاط وسط المدينة إلا للضرورة القصوى.

ومن جانبه قال الإعلامي محمد علي خير: "نصيحتي للمواطنين اقعدوا في بيتكم من الساعة2 للساعة 9، واعطوا فرصة للحكومة".

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