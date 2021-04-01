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خالد الجندي عن إلغاء موائد رمضان: استروا الفقراء واعطوهم حقهم ديليفري

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
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علق الشيخ خالد الجندي على إلغاء موائد رمضان بسبب جائحة كورونا، قائلًا: "استروا الفقراء وأعطوهم حقهم ديليفري". 


تابع الجندي خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن هذا فيه ستر للمسكين والفقير، على الرغم من أن موائد الرحمن مظهر جميل ولكن "ما باليد حيلة" لأن هناك أمور ضاغطة وهي الجائحة، مشيرًا إلى أن صلاة التراويح تقرر أن يكون وقتها نصف ساعة، داعيًا إلى زيادة المدة وإعادة النظر في هذا الوقت لأنه قليل. 


أضاف أن فتح المساجد في رمضان نعمة كبيرة وسعادة كبيرة في أن تقام صلاة التراويح لأن هذا محافظة على البلاد وعلى الدين، مقدمًا شكره إلى الوزير مختار جمعة على اشتراطات فتح المساجد خلال الشهر الكريم. 


قال إنه كان مرعوبًا من الحرمان من صلاة التراويح هذا العام لأنها غالية على المسلمين جدًا، خاصةً وأن رمضان الماضي لم نشعر بلذة الشهر الكريم لأن الصلاة كانت تقام في البيوت بسبب غلق المساجد حينها.  

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