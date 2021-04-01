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طلب كارتيرون يهدد مستقبل نجم الزمالك

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:30 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد سامي
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يرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، في عودة المحترف المغربي محمد أوناجم، المعار إلي فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وكشف مصدر مطلع في الجهاز الفني للزمالك، ان كارتيرون استفسر عن سبب رحيل أوناجم، مطلع الموسم الجاري.

وأشار المصدر: يريد المدرب الفرنسي عودة اللاعب المغربي، ليكون بديلًا مميزًا للجناح الأيمن أحمد سيد زيزو، والذي تراجع مستواه في الفترة الماضية.

وكان أوناجم لعب مع الوداد 8 مباريات في بطولتي الدوري المغربي، ودوري أبطال أفريقيا، وأستطاع تسجيل هدفًا واحدًا، وصنع هدفين اخرين.

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