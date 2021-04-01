هواوي شمال افريقيا تقدم النسخة الاقليمية والمحلية من مؤتمر التحول الرقمي الصناعي لعام 2021

استضافت شركة هواوي مصر وشمال افريقيا افتراضيا عبر الانترنت مؤتمر التحول الرقمي الصناعي لعام 2021 التي قدمت من خلاله رؤية الشركة حول التحول الرقمي، واستراتيجيات الأعمال. كما استعرضت المجموعة الشاملة من المنتجات والحلول في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتخزين، وشبكات عناوين IP الذكية، والشبكات الداخلية ذات النطاق المحدد ومراكز البيانات. بالإضافة إلى مناقشة التفاصيل والممارسات التي قامت الشركة بتنفيذها خلال السنوات الأخيرة في قطاعات الحكومة والتعليم والنقل والتمويل والطاقة، وكثير من الصناعات الأخرى. مستكشفة بذلك قوة العالم الرقمي القادر على التكيف والابتكار من خلال المنظورات الثلاثة التالية: الأعمال والتكنولوجيا والأنظمة الإيكولوجية (البيئية).





ويتضمن المؤتمر تلاثة أحداث مختلفة وهي قمة هواوي شمال افريقيا للاعمال الحكومية، قمة هواوي شمال افريقيا للطاقة الرقمية وكذلك نادي الأوبتكس التي تستضيفه هواوي لأول مرة بمصر وشمال افريقيا.

وعن الحدث الأول وهو قمة هواوي شمال افريقيا للاعمال الحكومية، فلقد طرحت هواوي من خلاله استراتيچيات الصناعة الخاصة بها للقطاعات الحكومية المختلفة والحلول الرائدة وأفضل الممارسات في التحول الرقمي للحكومات. وعرضت رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي من خلال خبرائها الذين قاموا بتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية الحديثة والمتميزة التي تهدف لتحول القطاعات الحكومية المختلفة رقمياً كقطاع الضرائب والجمارك والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات؛ ولقد قام بإلقاء الكلمة الافتتاحية السيد/ بروس مينج نائب رئيس مجموعة أعمال المؤسسات بهواوي شمال افريقيا وصرح فيها:





" خلال فترة الوباء، هواوي ساعدت العديد من الحكومات في شمال أفريقيا على استخدام حلولا رقمية لتوفير خدمات أفضل للقطاعات الحكومية المختلفة والشعوب. على سبيل المثال لا الحصر، في الجزائر، ساعدت هواوي الإدارات الحكومية على بناء أنظمة المؤتمرات بالفيديو لتوفير سهولة وجودة الاتصال عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، في المغرب وتونس ، وفرت هواوي للمستشفيات حلول تشخيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يحسّن كفاءة التشخيص بأكثر من ست مرات. وتدرك المزيد والمزيد من الحكومات في المنطقة أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ونتيجة إلى ذلك فقد أصدرت العديد من دول المنطقة استراتيجيات لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل المغرب الرقمي 2025. وقد تم بالفعل تنفيذ العديد من مشاريع التحويل الرقمي في مختلف القطاعات التى تتطلب بالضرورة عمل إجراء إصلاحات في مجالات عدة تشمل الجمارك والضرائب والتعليم والرعاية الصحية من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتوفير خدمات أفضل للسكان".

وكما نعلم ان هواوي هي الرائدة في تقديم

وفيما يخص قطاع التعليم، فقد عرضت هواوي أثناء المؤتمر إحدي قصص نجاحها وتميزيها في هذ المجال وذلك بدولة ساحل العاج فقامت حكومة ساحل العاج، بتوجيهات من رئيس الدولة، على تقديم مقترح يهدف الى تطوير قطاع التعليم رقمياً وكذلك العمل على تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية وتعزيز المواهب الشابة في هذا القطاع عن طريق الرقمنة؛ وبهذا الصدد قامت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة هواوي بإطلاق المشروع الوطني لرقمنة التعليم فى ساحل العاج. ويهدف المشروع إلى بناء نظام وطني للتعليم الإلكتروني، بما في ذلك منصة تعليمية عبر الإنترنت وتعليم تفاعلي عن بعد، واتصالات موحدة إلى جانب شبكة تعليمية مخصصة تغطي 133 مبنى تعليميًا في 10 مدن في جميع أنحاء البلاد.

وعن هذا التعاون قال السيد كابران أسومو مدير مكتب وزير التعليم بساحل العاج: "بالتعاون مع هواوي، نحن نقوم ببناء ونشر وتنفيذ مجموعة من الآليات المتعلقة برقمنة النظام التعليمي من أجل بنية تحتية تعليمية أكثر قوة ونظام أكثر كفاءة"

خلال الحدث تم تقديم جولة إفتراضية بقاعة معرض التحول الرقمي الصناعي J5 الخاصة بهواوي، والتي تشمل حلول و ومنتجات هواوي المتعلقة بالصناعات الحكومة والمدينة الذكية والنقل والطاقة الكهربائية والتمويل والتصنيع ومركز البيانات السحابية وشبكة WAN وشبكات النطاق المحدود وانترنت الأشياء وحلول الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالمؤسسة وكذلك خدمات الحوسبة السحابية.

خلال الزيارة الإفتراضية لقاعة المعرض، شهد عملاء وشركاء هواوي سيناريوهات مختلفة وإجراءات مختلفة عن كيفية التزام مجموعة أعمال المؤسسات من هواوي باستراتيجية "النظام الإيكولوجي + المنصة تكنولوجية"؛ وهكذا توفر هواوي منصة كبيرة للحكومات والمؤسسات لتحقيق التحول الرقمي، وبناء نظام بيئي صحي مع شركائها وذلك لخدمة العملاء بشكل أفضل.

ولقد حضر أيضاً الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية هذا المؤتمر الإفتراضي، كما قام بالزيارة الافتراضية لقاعة معرض التحول الرقمي الصناعي J5 الخاصة بهواوي، حيث وجه الدكتور محمود شكره وتقديره لشركة هواوي على توفيرها مثل هذه المشاركات التفاعلية مع الخبرات العالمية والدولية للوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم.، كما اشاد بالجهود التي تبذلها شركة هواوي لتطويع التكنولوجيا بما يساهم في تطوير كافة القطاعات والصناعات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

يشكل مؤتمر التحول الرقمي الصناعي لعام 2021، الذي تضمن سلسلة من الأنشطة، بدءًا من الخطابات الرئيسية ووصولاً إلى المنتديات والموائد المستديرة، منصة مفتوحةً وشاملةً تكون بمثابة خلفية لحوار متعمّق وطموح.