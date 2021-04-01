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الصحة العالمية: البرازيل تواجه وضعًا بالغ الخطورة بسبب كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
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قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، في إفادة إن عددا من الولايات في البرازيل تشهد وضعا حرجا للغاية، كما تشهد المستشفيات ضغوطا تفوق طاقتها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتابعت قائلة: "بالفعل هناك موقف بالغ الخطورة حاليا في البرازيل، وهناك عدد من الولايات في وضع حرج" مضيفة أن الكثير من وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت نسبة الإشغال فيها إلى ما يفوق 90 %.

وأصبحت البرازيل التي ظهرت فيها سلالة أشد عدوى بؤرة لتفشي الجائحة.

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