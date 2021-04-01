وفاة مدير الإدارة الصحية بالرحمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

شهدت محافظة البحيرة، حالة وفاة جديدة بين صفوف الأطباء لأحد أبطال الجيش الأبيض، حيث توفي قبل قليل الدكتور محمد غنيم، مدير الإدارة الصحية بمدينة الرحمانية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل العناية المركزة.



ونعت مديرية الصحة بالبحيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الدكتور محمد غنيم، مدير الإدارة الصحية بالرحمانية، وقالت في منشورها "ببالغ الأسى والحزن يتقدم الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل الوزارة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، وجميع العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة بخالص العزاء لوفاة الدكتور محمد غنيم، مدير الإدارة الصحية بالرحمانية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان".



كما نعى مديري الإدارات الصحية بمراكز المحافظة وعدد كبير من الأطباء عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، الدكتور محمد غنيم مؤكدين بأنه عاش مدافعا عن الأخلاق السامية والطب كرسالة مقدسة، سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى.